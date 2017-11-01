Массовый поджог автомобилей в Одессе – это криминальные разборки

По информации помощника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, именно такой точки зрения придерживаются правоохранительные органы.

Как он отметил в соцсетях, «…по предварительным данным, организованные поджоги автомобилей никак не связаны с «перераспределением», «войной за парковки» или расшатыванием ситуации в Одессе. Это просто дерзкий криминал таким образом выясняет отношения, а пострадало имущество непричастных и добропорядочных граждан!»

По факту массовых поджогов автомобилей полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога). Статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что прошедшей ночью в результате поджогов на трех площадках – жилмассиве «Радужный», улицы Базарная и Рекордная сгорели двадцать автомобилей.