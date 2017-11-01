Отопительный сезон начался в подавляющем большинстве городских объектов

По информации пресс-службы мэрии, наилучшая ситуация в Киевском районе. Там тепло уже подается почти в 99% учреждений и жилых домов. В Суворовском и Малиновском районах – по 88%, а хуже всего ситуация в Приморском районе -71%.

Однако, по словам коммунальщиков, как только на полную мощность заработает ТЭЦ, подающая тепло в центральную часть города, положение дел в Приморском районе сравняется с остальными.

Что же касается социальных объектах, то из 127 детских садиков тепло подается в 107, из 166 школ – в 128, а из 116 медицинских учреждений – в 75.

Что же касается района Шкодовой горы, то туда обещают подать тепло уже через несколько дней.