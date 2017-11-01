У следствия есть образец ДНК убийцы Амины Окуевой

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сообщил в соцсетях советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, следы ДНК преступника обнаружены на найденном автомате, который, по мнению следствия, и стал орудием преступления.
«…в настоящее время с оружием работают эксперты-криминалисты, и когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить образцы ДНК и быть уверенными, является он убийцей или нет!», — отметил Антон Геращенко.
Отметим, что на каком основании следственные органы связывают найденное оружие именно с этим преступлением, советник министра не сообщил.