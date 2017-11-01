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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

У следствия есть образец ДНК убийцы Амины Окуевой

Категория: Новости


У следствия есть образец ДНК убийцы Амины Окуевой

Об этом сообщил в соцсетях советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, следы ДНК преступника обнаружены на найденном автомате, который, по мнению следствия, и стал орудием преступления.

«…в настоящее время с оружием работают эксперты-криминалисты, и когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить образцы ДНК и быть уверенными, является он убийцей или нет!», — отметил Антон Геращенко.

Отметим, что на каком основании следственные органы связывают найденное оружие именно с этим преступлением, советник министра не сообщил.



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