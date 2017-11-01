Прокуратура области не смогла лишить бывшего заместителя городского головы Свежего воздуха

Одесский апелляционный суд отклонил ходатайство областной прокуратуры об изменении меры пресечения бывшему вице-мэру по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько.

Ранее приморский суд решил оставить ее на свободе на время проведения досудебного расследования трагедии в «Виктории» без всякого ограничения свободы передвижения.

Такой вердикт не устроил обвинение, и Прокуратура подала апелляцию, настаивая на избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Поскольку, по мнению обвинения, в противном случае она сможет «…влиять на ход следствия».

Однако коллегия судей не согласилась с аргументацией прокуратуры, мотивируя позицию тем, что Зинаида Цвиринько целиком и полностью выполняет личные обязательства, и нет никаких причин полагать, то «…она попытается влиять на следствие или скрыться от правосудия».

Поэтому вердикт суда первой инстанции оставлен в силе.