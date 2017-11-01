Останки рабби Нахмана останутся в Украине

Представители МИД Израиля обратились к Петру Порошенко и правительству Украины с просьбой перенести останки рабби Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, из Умани в Израиль, но украинская сторона ответила отказом.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Могила рабби Нахмана в Умани является местом паломничества, которое ежегодно приносит в местную казну миллионы долларов. На Рош ха–Шана (иудейский Новый год) несколько десятков тысяч брацлавских хасидов приезжают на могилу цадика.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что украинская сторона вряд ли бы согласилась на такое. «Это своего рода национальное достояние, которое ежегодно приносит миллионы долларов в государственный и городской бюджеты, а также в карманы уманчан», — заявил он.

В то же время он отметил, что перенос могилы поддерживают украинские националисты. В декабре 2016 года неизвестные облили помещение, где находится могила, красной краской и подбросили в синагогу свиную голову со свастикой.

Среди хасидов нет единого мнения насчёт правильности этого решения. «Нелогично, что половина Израиля выезжает из страны во время каждого Рош ха–Шана», — отметил рабби Арьех Липпо, который поддерживает инициативу переноса останков. Другая часть хасидов считает, что это противоречит завещанию самого рабби и тревожить прах умершего можно только в случае крайней необходимости.