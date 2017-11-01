В Facebook киевляне разместили фото отремонтированного Вечного огня в Киеве:

«Залитый цементом Вечный огонь горит.... И две бабушки с портретом Жукова. Поют «Подмосковные вечера».... Такой вот у нас «праздник».

Напоиним, утром на линию «102» поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Его причины до сих пор неизвестны.

В Нацполиции заявили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, газовая служба и кинологи.

«По результатам проверки будет дана правовая квалификация события», - заявили в полиции.