В Одессе микроавтобус «породнился» с внедорожником

Столкновение произошло на улице Атамана Говатого.

По информации Патрульной полиции, в результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. К счастью, жертв и серьезно пострадавших нет.

Проводится расследование.

Согласно предварительной информации, виновником столкновения оказался водитель внедорожника, который совершил опасный маневр, перестраиваясь в другой ряд по ходу движения.

А спустя несколько часов в другом районе города –на Фонтанской дороге в ДТП попал другой внедорожник. Там на пересечении с улицей Баштанной он снес светофор.

С частью, и этот происшествие обошлось без пострадавших. Правда, особенностью данного инцидента стало то, вопрос о его виновнике не возникает.