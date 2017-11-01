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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе микроавтобус «породнился» с внедорожником

Категория: Новости


Столкновение произошло на улице Атамана Говатого.

По информации Патрульной полиции, в результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. К счастью, жертв и серьезно пострадавших нет.

Проводится расследование.

Согласно предварительной информации, виновником столкновения оказался водитель внедорожника, который совершил опасный маневр, перестраиваясь в другой ряд по ходу движения.

А спустя несколько часов в другом районе города –на Фонтанской дороге в ДТП попал другой внедорожник. Там на пересечении с улицей Баштанной он снес светофор.

С частью, и этот происшествие обошлось без пострадавших. Правда, особенностью данного инцидента стало то, вопрос о его виновнике не возникает.

 



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