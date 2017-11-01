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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области мужчина «настрелял» на 2,5 тысячи гривен

Категория: Новости


В Одесской области мужчина «настрелял» на 2,5 тысячи гривен

Инцидент произошел накануне в селе Александровка под Одессой.

Там после ссоры с соседями двадцати девяти летний местный житель сделал сразу пять выстрелов. Правда, не в оппонентов, а в воздух.

Тем не менее прибывшие на место полицейские изъяли охотничью винтовку, которой мужчина владеет официально, и боеприпасы.

Был составлен так же протокол об административном нарушении. Теперь за стрельбу в населенном пункте ему грозит штраф в размере двух с половиной тысяч гривен.

 



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