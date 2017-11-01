После массовых поджогов полиция усилит меры безопасности на одесских парковках

Об этом сообщил в соцсетях советник начальника ГУНП Руслан Форостяк.

По его словам, «…несмотря на то, что прошедшие поджоги автомобилей имели признаки криминальных разборок и , по имеющейся информации повторные действия не ожидаются, принято решение усилить меры безопасности на парковках на некоторое время!»

Отметим, однако, что на каком основании сделан вывод о том, что поджоги автомобилей сразу в нескольких разных районах города были криминальные разборки, так и осталось непонятным. Ведь пострадало «движимое имущество» вполне добропорядочных граждан!

Так же непонятно, откуда поступила информация о том, что повторения подобных действий не ожидается.

И главное, Руслан Форостяк даже приблизительно не сообщил, какие именно меры для повышения безопасности полиция намерена принять. Ведь число парковок в Одессе поистине огромно и на то, чтобы обеспечить дежурства на каждой у полиции просто не хватит кадров.