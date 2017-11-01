«Инфоксводоканал» снижает стоимость потребленной воды для жителей многоквартирных домов в Одессе. Такое решение компания приняла в связи с пересмотром нынешних тарифов на воду Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно перерасчетам, цена одного кубометра воды составит 8,33 грн., а услуги канализирования будут стоить 6,08 грн.

Ранее цена 1 м3 воды в многоквартирных домах составляла 8,50 грн.

В то же время для жителей частных домов цена кубометра воды останется неизменной - 7, 77 грн.