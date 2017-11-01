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  • Просмотров: 51
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

«Инфоксводоканал» снижает стоимость потребленной воды для жителей многоквартирных домов

Категория: Новости

«Инфоксводоканал» снижает стоимость потребленной воды для жителей многоквартирных домов

«Инфоксводоканал» снижает стоимость потребленной воды для жителей многоквартирных домов в Одессе. Такое решение компания приняла в связи с пересмотром нынешних тарифов на воду Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Согласно перерасчетам, цена одного кубометра воды составит 8,33 грн., а услуги канализирования будут стоить 6,08 грн.
Ранее цена 1 м3 воды в многоквартирных домах составляла 8,50 грн.
В то же время для жителей частных домов цена кубометра воды останется неизменной - 7, 77 грн.



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