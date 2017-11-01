О рекордном штрафе за еврономер

Недавно соцсети всколыхнуло известие о рекордном штрафе за езду на автомобиле на еврономерах. Напомним, речь идет о владелице "Cadillac Escalade" Светлане Никандровой – Приморский районный суд обязал ее выплатить свыше трех миллионов гривен за управление транспортным средством, зарегистрированным в Литве. В свою очередь, адвокат Светланы Назар Ужвий отметил, что на это решение будет подана апелляция.

Рекордная сумма штрафа вызвала волну обсуждений в соцсетях и на городских форумах. Мнения одесситов разделились.

Одни поддерживают решение суда, мотивируя это тем, что владельцам авто нужно легализовать их в соответствии с законами:

«И правильно сделали. А то хитрые завезли без налогов, а люди в салонах покупают. Так для кого закон? Всем штрафы в размере растаможки и легализовать автомобили. А то как-то избирательно получается».

«У кого такие номера, должны оформить машину и получить украинские номера, а если нет первый раз штраф, второй конфискация и машину на металлолом!»

Другие одесситы возмущаются непомерной суммой штрафа и сетуют на дороговизну автомобилей в Украине:

«…сумма которую они начислили, должна от чего-то отталкиваться - сумма взята с потолка, нет оценки стоимости авто, чтобы посчитать налог и штраф на него (это так простыми словами). Так что, если он (адвокат Н. Ужвий) всё делает правильно, должно быть продолжение в его пользу».

«люди видят, что можно ездить на более дешёвых машинах. В России, Польше, Болгарии, Беларусии, Литве,Чехии и т.д. цены на бу авто на порядок дешевле, нигде в соседних гос-вах нет таких цен, тут и вопросы возникают, почему так».

«как только народ станет массово зарабатывать примерно как в "соседних странах", - не придется ничего гонять и придумывать "схемы". Спрос на б/у упадет вместе с его ценой», - делятся мнениями в соцсетях.

А пока одесситы обсуждают колоссальный штраф, владелице авто и ее адвокату остается лишь подавать апелляцию и дожидаться ее результатов.

Отметим, что это наиболее внушительный, но далеко не первый крупный штраф за использование авто на иностранных номерах. Ранее одессита суд обязал выплатить 618 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, однако тому удалось оспорить штраф.