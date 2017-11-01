"Изя Ципирович, как отца любил, за место на парковке он его убил…"

Эти словам из известного шлягера все точнее отражают реальность на современных одесских парковках.

Так, по информации ГУНП, накануне из-за конфликта на парковке , расположенной на улице Вильямса, один из оппонентов дважды выстрелил в другого из пистолета.

Очевидцы вызвали полицию. Пострадавший госпитализирован. Стрелявший задержан.

Отметим, что по неофициальной информации, пистолет имел травматическое действие. Однако по факту случившегося открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство), которая предполагает лишение свободы до 7 лет.