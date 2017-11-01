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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Место вице-мэра ,освободившееся после ухода Зинаиды Цвиринько, больше не является вакантным

Категория: Новости


Место вице-мэра ,освободившееся после ухода Зинаиды Цвиринько, больше не является вакантным

Депутаты городского совета единогласно утвердили на место вице-мэра кандидатуру директора департамента финансов Светланы Бедреги. В результате она будет совмещать должности вице-мэра и директора департамента финансов.

Ее кандидатура была предложена лично городским головой Геннадием Трухановым.

Отметим, что депутаты обратили внимание на высокий профессионализм Светланы Бедреги и регулярное посещение ею заседаний депутатских комиссий.

Сама же Светлана Бедрега пообещала и в дальнейшем активно сотрудничать с депутатским корпусом  и делать все возможное для успешного решения стоящих перед городом проблем

Напомним, что предшественник Светланы Бедреги на этом посту Зинаида Цвиринько курировала гуманитарный блок вопросов, в том числе здравоохранение и социальную политику.

Отметим, что Светлана Бедрега, которая  руководит департаментом финансов уже более пятнадцати лет,  назначена  вице-мэром уже в третий раз.

 

 



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