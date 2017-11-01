Одесские железнодорожники в рекордные сроки отремонтировали 214- ти метровый мост через Южный Буг

Как сообщает пресс-служба ведомства, мост находится на участке «Христиновка- Вопняркаи в последний раз ремонтировался еще в пятидесятых годах прошлого века.

В результате он находился в угрожающем техническом состоянии. А скорость прохода поездов не могла превышать 40 километров в час.

Теперь же скорость прохода в результате проведенных работ возросла в полтора раза, а само сооружение приведено в нормальное техническое состояние.

Стоимость проведенных работ составила 12 миллионов гривен, при этом основные работы были выполнены всего за девять суток.

Отметим, что по информации ведомства, при проведении ремонтных работ были впервые в Украине применены новые технологии, которые позволили снизить стоимость работ на 18 миллионов гривен.