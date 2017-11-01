Новые лифты, замененные на средства целевой городской программы, перестали работать сразу после установки?

Такую информацию огласил в ходе сессии горсовета депутат Богдан Гигангов.

По его словам, у него есть, по меньшей мере три адреса, где новые лифты протстаивают, потому что сразу после установки там перегорели детали.

При этом , по его словам, «Одеслифт» отказывается исправлять подъемники, поскольку якобы срок гарантийного ремонта составляет всего две недели а, а дальше они передаются управляющей компании. Та же, в вою очередь, перекладывает ответственность на ОСМД.

При этом на самом деле гарантийный срок должен составлять два года.

Однако , по информации первого вице-мэра Анатолия Орловского, такие случаи носят лишь единичный характер. По каждому из них проведено расследование, и вина управляющей компании не выявлена.

Подавляющее же большинство новых лифтов успешно работает и подтверждение тому- сотни благодарственных писем одесситов.