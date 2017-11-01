Борьбе муниципалитета с недобросовестными застройщиками мешают сами одесситы

В Одессе множатся случаи нарушений застройщиками условий выданных им разрешений. И в первую очередь – самовольное увеличение этажности возводимых зданий.

Об этом на сессии городской голова Геннадий Труханов. По его словам, «…мы то и дело слышим, то вместо семи этажей возвели десять, вместо десяти - четырнадцать, вместо двенадцати –шестнадцать и так далее!»

К сожалению, согласно действующей в Украине практике разрешения на строительство высотных домов предоставляет не одесский , а киевский ГАСК. «Таким образом, мы узнаем об этом постфактум!» -отметил мэр.

Однако, по его словам, это - не самое худшее. Уже всего то, что распродав квартиры еще на стадии строительства, застройщики делают «крайними» вполне добропорядочных жителе. «Потом к нам приходят одесситы и говорят о том. Что они- добропорядочные покупатели!» И на основании этого требуют принять новый дом в эксплуатацию.

К сожалению, предупреждения городских властей о том, что эти дома строятся с нарушениями и там не следует покупать квартиры, сделанные через СМИ, остаются без внимания.

Наглядным подтверждением тому, по словам Геннадия Труханова- ситуация с жилым комплексом «Набережный квартал», с инвесторами которого он встречался накануне.