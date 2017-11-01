Полиция продолжит рейды по борьбе с паркованием автомобилей на городских мостах

Об этом предупреждает руководство ГУНП.

По информации пресс-службы ведомства, благодаря проводимым рейдам прпаркованных на мостах автомобилей стало намного меньше. Однако нарушители все-таки находятся. Полиция информирует, что такое паркование является злостным нарушением действующих правил, поскольку не только мешает движению транспорта, но и создает дополнительную нагрузку на мост.

За подобное нарушение виновника ожидает штраф в размере двухсот пятидесяти гривен (на первый раз). В случае же, если водителя в машине или рядом с ней не окажется, автомобиль эвакуируется на штрафплощадку.