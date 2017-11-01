Депутаты хоть и не без проблем, но одобрили строительсвто новой пятиэтажки на Фонтане

Решение принято в рамках внесенных изменений в детальный план территории между улицами Тенистая, Фонтанская дорога, Посмитного и Педагогической.
Причиной для споров стал тот факт, что ,по словам депутатов, отведенная под застройку участок относится к территории индивидуальной застройки.
Однако заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Михаил Шайденко сообщил, что этот участок уже переведен из категории индивидуальной в категорию смешанной застройки.
В конечном итоге депутаты большинством голосов санкционировали строительство.
Отметим, что согласно проекту, там, помимо пятиэтажного дома будут построены так же детский сад и амбулатория. Это, вероятно, и оказало решающее влияние на исход голосования.