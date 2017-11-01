Укрепление берега в районе Белгород-Днестровской крепости должно быть завершено до начала зимы

Такой ультиматум поставил подрядчикам губернатор Максим Степанов.

Как он отметил в ходе посещения Белгорода-Днестровского, «…я крайне недоволен. За очень продолжительный отрезок времени выполнен очень малый объем работ!»

Поэтому глава региона подчеркнул, что если до 1 декабря работы по укреплению сползающей в лиман серверной стены крепости не будут завершены, то исполнитель работ будет сменен.

Для нас это крайне важно, поскольку мы намерены внести крепость в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним. что работы по укреплению стены начались еще в марте, а на реализацию проекта было выделено почти восемь миллионов гривен.

Сама же проблема сползания стены определилась более десяти лет назад. Однако в послендние два года этот процесс , по данным экспертов , ускорился в разы.