Владимир Гройсман – «Кошмарить бизнес больше не будут!»

Проведение обысков в предпринимательских структурах должно быть ограничено и жестко регламентировано.

Такое законопроект разработал Кабмин.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, отныне проводить обыски в предпринимательских структурах с участием спецподразделений могут только с разрешения областного прокурора и только в тех случаях, когда имеются объективные данные о том, что сотрудникам фиксальных органов может быть оказано противодействие.

Кроме того, отныне сами обыски могут проводиться только с участием адвлокатов предпринимателей и при условии полной видео-фиксации.

По мнению главы правительства, это «…должно упразднить саму возможность того, что в ходе обыска может быть что-либо подброшено чтобы потом вымогать взятки!»

За нарушение означенных норм должностные лица будут нести ответственность , вплоть до уголовной.

С тем , что обыски стали своего рода давлением на бизнес согласился и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам премьера, законопроект поступит в парламент уже в течение нескольких дней.