Информация о том, что полицейские нашли автомат, из которого убили Амину Окуеву со следами ДНК убийцы не соответствует действительности

По информации ИА «Стена», об этом прямо заявил начальник отдела коммуникации ГУНП Киевской области Николай Жукович.

По его словам, «…следов ДНК на автомате, найденном в Васильковском районе в полутора километрах от места убийства нет!»

Более того, нет никакой уверенности, что это- тот самый автомат, из которого было совершено преступление. Поскольку «…данных баллистической экспертизы еще нет!»

Николай Жукович отметил, что «…мы ежедневно изымаем и находим различное оруждие, поэтому уверенности в том, что этот тот самый автомат, нет!»

Напомним, что информацию о нахождении автомата убийцы Амины Окуевой со следами ДНК стрелка озвучило советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Откуда он «взял» эту информацию, так и осталось загадкой. Как собственно и то, была ли это заведомая «деза» с его стороны или он сам стал жертвой дезинформации.