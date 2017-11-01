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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесский горсовет «обновит» маневренный фонд. Сразу на пятнадцать квартир

Категория: Новости


Одесский горсовет «обновит» маневренный фонд. Сразу на пятнадцать квартир

Такое решение утверждено  накануне на сессии горсовета .Квартиры  предусмотрены для временного отселения жителей аварийного и пострадавшего в результате ЧП жилья на срок, необходимый для его реконструкции.

Квартиры расположены в новом доме по адресу улица Героев Сталинграда ,25и обойдутся городскому бюджету по цене чуть больше девятисот долларов за квадратный метр. Это почти на треть дороже., чем жилье «от строителей».

Однако в этом случае до вселения необходимо провести еще целый ряд оформительных и отделочных работ, а в этом доме  квартиры сдаются, что называется «под ключ».

«Просто бери вещи и въезжай!» - отметил вице-мэр Петр Рябоконь.



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