Одесский горсовет «обновит» маневренный фонд. Сразу на пятнадцать квартир

Такое решение утверждено накануне на сессии горсовета .Квартиры предусмотрены для временного отселения жителей аварийного и пострадавшего в результате ЧП жилья на срок, необходимый для его реконструкции.

Квартиры расположены в новом доме по адресу улица Героев Сталинграда ,25и обойдутся городскому бюджету по цене чуть больше девятисот долларов за квадратный метр. Это почти на треть дороже., чем жилье «от строителей».

Однако в этом случае до вселения необходимо провести еще целый ряд оформительных и отделочных работ, а в этом доме квартиры сдаются, что называется «под ключ».

«Просто бери вещи и въезжай!» - отметил вице-мэр Петр Рябоконь.