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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Пограничники задержали в Одессе гражданина Турции, который находится в международном розыске

Категория: Новости

Пограничники задержали в Одессе гражданина Турции, который находится в международном розыске за контрабанду наркотиков.

Об этом сообщили в ГПС.  Пассажиры рейса "Стамбул – Одесса" проходили контроль, когда на одного из них сработала база данных Интерпола. Им оказался 29-летний гражданин Турции. Мужчину разыскивают во Франции, где его хотят привлечь к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков. По местным законам, ему может грозить даже пожизненное заключение.  Пока что задержанный находится в украинской полиции.



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