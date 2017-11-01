Пограничники задержали в Одессе гражданина Турции, который находится в международном розыске за контрабанду наркотиков.

Об этом сообщили в ГПС. Пассажиры рейса "Стамбул – Одесса" проходили контроль, когда на одного из них сработала база данных Интерпола. Им оказался 29-летний гражданин Турции. Мужчину разыскивают во Франции, где его хотят привлечь к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков. По местным законам, ему может грозить даже пожизненное заключение. Пока что задержанный находится в украинской полиции.