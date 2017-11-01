Сельскохозяйственное предприятие уклонилось от уплаты

Сотрудники Фискальной службы в Одесской области разоблачили сельскохозяйственное предприятие, которое уклонилось от уплаты НДС, занизив показатели урожайности. Об этом сообщает пресс-центр ГФС в Одесской области.

Налоговики установили, что предприятие в 2016 и 2017 годах предоставило заниженные показатели урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур. Таким образом, часть урожая, не указанная в отчетах, была продана без уплаты соответствующих налогов и сборов. В частности, аграрии не выплатили почти 4,4 млн грн НДС.

На основании постановлений суда проведены более 15 обысков в частных домах должностных лиц предприятия, офисных и складских помещениях.

Всего изъято товара (кукуруза, горох, семена пшеницы, подсолнечник, ячмень) на сумму 30,2 млн грн и ноутбуки стоимостью 40 тыс. грн.