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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Украине могут закрыть хостелы

Категория: Новости

Хостелы города, расположенные в жилых зданиях, могут закрыть по решению Киевсовета. 
Газета «Хрещатик» опубликовала обращение Киевсовета к Верховной раде, в котором говорится об ограничении деятельности хостелов на территории Украины. Основным условием является недопустимость размещения таких «гостиниц» в жилых домах. Также депутаты просят строго обозначить правила регистрации и функционирования всех объектов, предоставляющих услуги временного размещения. 

Новые условия могут оказаться губительными для многих хостелов, что приведет к приостановке их деятельности или даже полному закрытию. Однако, в обращении не указано, как подобное явление скажется на туристическом бизнесе в целом.



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