В Украине могут закрыть хостелы

Хостелы города, расположенные в жилых зданиях, могут закрыть по решению Киевсовета.

Газета «Хрещатик» опубликовала обращение Киевсовета к Верховной раде, в котором говорится об ограничении деятельности хостелов на территории Украины. Основным условием является недопустимость размещения таких «гостиниц» в жилых домах. Также депутаты просят строго обозначить правила регистрации и функционирования всех объектов, предоставляющих услуги временного размещения.

Новые условия могут оказаться губительными для многих хостелов, что приведет к приостановке их деятельности или даже полному закрытию. Однако, в обращении не указано, как подобное явление скажется на туристическом бизнесе в целом.