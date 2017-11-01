Бывшего сотрудник Измаильской местной прокуратуры ответит за смерть пешехода

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Измаильской местной прокуратуры, совершившего наезд во время ДТП в селе Кислицы Измаильского района. «Установлено, что в конце февраля 2017 года в с. Кислицы Измаильского района произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибла 50-летняя женщина», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе следствия водитель автомобиля находился в нетрезвом виде. На основании медосвидетельствования органами полиции составлен на совершившего ДТП админпротокол. 2 марта 2017 года правонарушитель был уволен из органов прокуратуры «за совершение позорного проступка». Обвинительный акт будет рассматривать Измаильский горрайонный суд.