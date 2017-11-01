Одесских медики призывают родителей сделать детям прививки от кори и гриппа

В больницы Одессы ежедневно поступают от трех до пяти человек с диагнозом корь. Об этом сообщила главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По ее словам, после минувшей вспышки заболевания, которая пришлась на май 2017 года, за все лето были единичные случаи госпитализации. Количество больных корью возросло с началом учебного года. Помимо этого, специалист сообщила о том, что в ноябре ожидается сезонное повышение заболеваемости гриппом.

Главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в Одессе Ольга Балановская отметила сложность будущего сезона простуд: "Данный эпидсезон гриппа приходится в Одессе на такое время, когда еще и повышена заболеваемость корью. Два региона Украины – Одесская и Ивано-Франковская область регистрируют повышенный рост числа больных корью". Специалист призвала родителей, чьи дети еще не привиты, срочно обратиться в поликлиники для вакцинации.

Как рассказал директор КП "Одесфарм" Левон Никогосян, "вакцина от кори есть в достаточном количестве во всех поликлиниках, хорошего качества. Мы рекомендуем, чтобы родители обязательно сделали прививку от кори".

Специалисты призвали также делать прививку от гриппа. В этом году МОЗ прогнозирует, что в Украину придут три штамма вируса: Мичиган и Гонконг (группа А) и Брисбен (группа Б). Закуплены 4 комбинированные вакцины против этих штаммов - голландская Инфлювак, французская Ваксигрипп, корейская Джиси флю, и новая – китайская Инфлюэнца.