Работники фискальной службы изъяли контрабанду сигарет

Работники фискальной службы совместно с сотрудниками СБУ изъяли контрабанду сигарет на 300 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Одесской области.

Табачные изделия хранились на одном из складов хранения товаров. В ходе обысков правоохранители нашли 10 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, на которые отсутствовали товаросопроводительные документы.

– Это еще одна очередная сделка, желающих зарабатывать на незаконном обороте табачных изделий, которая закончилась составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам статьи 484 Таможенного кодекса Украины, – рассказал глава Одесской таможни Александр Власов.