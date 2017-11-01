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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Задержан иностранец, напавший с ножом на одессита

Категория: Новости

Задержан иностранец, напавший с ножом на одессита

В августе этого года на территории Приморского района города Одессы неустановленный мужчина, угрожая применением ножа, открыто завладел мобильным телефоном 24-летнего одессита.

Сотрудники отдела криминальной полиции Приморского района в г. Одессе установили местонахождение и задержали правонарушителя. Им оказался 25-летний гражданин иностранного государства.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту следователи проводят досудебное расследование в рамках ранее начатого уголовного производства. Наряду с этим проводится проверка на возможную причастность задержанного к возможному совершению других уголовных преступлений.



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