Задержан иностранец, напавший с ножом на одессита

В августе этого года на территории Приморского района города Одессы неустановленный мужчина, угрожая применением ножа, открыто завладел мобильным телефоном 24-летнего одессита.



Сотрудники отдела криминальной полиции Приморского района в г. Одессе установили местонахождение и задержали правонарушителя. Им оказался 25-летний гражданин иностранного государства.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту следователи проводят досудебное расследование в рамках ранее начатого уголовного производства. Наряду с этим проводится проверка на возможную причастность задержанного к возможному совершению других уголовных преступлений.