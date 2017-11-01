В Одессе на одном из складов почтовой компании выявили крупную партию контрафактного алкоголя.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины. Сообщается о том, что на складе одной из логистических компаний Одессы правоохранители провели санкционированный обыск. В ходе обыска, в помещении были обнаружены пластиковые емкости разных объемов, заполненных жидкостью с характерным запахом спирта. При этом на найденных емкостях отсутствовали акцизные марки.

Всего было выявлено и изъято около 3 тыс. литров алкоголя: коньяка – 1945 литров, водки – 989 литров и 45 литров вина. По предварительным данным, стоимость изъятой продукции составляет более 320 тыс. гривен.

Отметим, что еще неделю назад в городе Рени и Измаиле было выявлено и изъято, также около 3 тыс. литров алкоголя, общей стоимостью 800 тыс. гривен.