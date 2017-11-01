У Одесской области появилась «родня» за океаном?

Одесская область заключила соглашение о сотрудничестве с аргентинской провинцией Санта-Фе.

Документ был подписан в ходе встречи губернатора Одесской области Максима Степанова с послом Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо.

Как выяснилось, в Аргентине нас может заинтересовать в первую очередь сельхозтехника и отдельные виды сельскохозяйственных товаров.

В качестве же экспорта аргентинская сторона уже проявила интерес к ряду промышленных товаров. В частности, стальные канаты.

При этом двусторонние контакты будут вестись в трех сферах- торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной.

Напомним, что Аргентина была первой среди стран южной и центральной Америки, которая признала независимость Украины –еще 5 декабря 1991 года.

В стране есть и украинская диаспора, которая составляет около 300 тысяч человек.