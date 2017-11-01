В охране и реставрации памятников Одесса использует передовой опыт европейских стран

Соответствующее распоряжение отдал лично городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, в ближайшее время в Одессе должна быть организована международная конференция по этому вопросу. С участием ведущих специалистов из таких стран, как Франция , Испания, Италия и Австрия.

Которые имеют богатый опыт в реконструкции собственных памятников истории и культуры.

Отметим, однако, что для сохранения собственных памятников крупные города т.н. «старой Европы» тратят такие суммы средств, которые вряд ли окажутся «по карману» одесскому бюджету.