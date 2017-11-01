 
Информация к новости
  • Просмотров: 111
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В охране и реставрации памятников Одесса использует передовой опыт европейских стран

Категория: Новости


В охране и реставрации памятников Одесса использует передовой опыт европейских стран

Соответствующее распоряжение отдал лично городской голова Геннадий Труханов.

По его словам,  в ближайшее время в Одессе должна быть организована международная конференция по этому вопросу. С участием ведущих специалистов из таких стран, как Франция , Испания, Италия и Австрия.

Которые имеют богатый опыт в реконструкции собственных памятников истории и культуры.

Отметим, однако, что для сохранения собственных памятников крупные города т.н. «старой Европы» тратят такие суммы средств, которые вряд ли окажутся «по карману» одесскому бюджету.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 