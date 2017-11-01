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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Отопление в Одесской области подключено в 99% объектов

Категория: Новости


Так, по информации пресс-службы областной администрации, в регионе подключены 1723 котельных , что составляет 99,9% от их общего количества.

Что же касается отапливаемых объектов, то к теплу подключены 838 детских садиков, 862 учебных учреждения и 121 медицинских учреждений. Что составляет почти 100% от общего количества.

Отметим, что ситуация в Одессе несколько хуже.

Так, по данным пресс-службы области,  в городе работают 149 котельных (99%), 118 детских садиков (99, 3%),150 школ (90,4%), 107 больниц (92%) и 3654 жилых зданий(94%).

Добавим, что для того, чтобы отопительный сезон в Одессе начался в полном объеме, необходимо не только полностью завершить ремонт теплотрасс, но и обеспечить теплоснабжение района Шкодовой горы.



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