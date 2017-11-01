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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На сегодняшний день в Одессе не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом

Категория: Новости


На сегодняшний день в Одессе не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом

Об этом рассказала сотрудник отдела надзора Госпродпотребслужбы Ольга Балановсквая.

По ее словам, хотя официально эпидемический сезон начинается 2 октября и продолжается до начала мая, пока в Одессе зарегистрированы только заболевания ОРВИ.

Причем уровень заболеваемости находится на обычном сезонном уровне. Характерно, что до двух третей заболевших составляют дети и подростки.

Что же касается заболеваемости гриппом, то первой вспышки медики ожидают уже в середине декабря, т.е. примерно на месяц раньше обычного.



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