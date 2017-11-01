Зимой 2017-2018 гг. и в начале весны Одессу накроют сразу три штамма гриппа

По словам специалиста отдела контроле Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, это уже «знакомые» одесситам штаммы типа «А» «Гонконг» и «Мичиган», но «…на излете нас , вероятно ,заденет и грипп типа «Б» «Бризбен». К которому, в отличие от двух предыдущих, у одесситов нет иммунитета.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют своевременно сделать прививку. Как рассказала Ольга Балановская, в настоящее время в Украине зарегистрированы сразу четыре вакцины, в которые входят антитела ко всем трем типам гриппа.

Это голландский препарат «Инфлювак», французский «Ваксигрипп», корейский препарат «Джиси флю» и новый китайская вакцина «Инфлюэнса».

По ее словам, именно вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от заболевания.

Однако при двух важных условиях.

Во-первых, если она сделана заблаговременно, поскольку на выработку стойкого иммунитета необходимо до трех недель.

И, во-вторых, если у человека нет противопоказаний, поскольку препараты весьма алергенны.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом.