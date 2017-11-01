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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В «Большую Одессу» прибыл очередной груз «калифорнийского угля»

Категория: Новости


Балкер с 80 тысячами тонн угля из США прибыл накануне в порт Южный.
Как сообщает пресс-служба порта, перегрузка угля началась практически сразу после швартовки и продолжается до сих пор.
Как показывает практика, обычно на разгрузку уходит до трех суток.
После чего уголь сразу отправляется на украинские электростанции.
Напомни, что стоимость «калифорнийского угля» существенно выше, чем у аналогичного угля из Донбасса или Кузбасса. Однако, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, «…это тоже плата за свободу!» Которую, волею нашей «людолюбивой» власти, подневольно платят все украинские потребители.



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