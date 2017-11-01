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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

По факту стрельбы на парковке на улице Вильямса возбуждены сразу три уголовных дела

Категория: Новости


По факту стрельбы на парковке на улице Вильямса возбуждены сразу три уголовных дела

По информации свидетелей, показания свидетелей свидетельствуют о том, что инициатором конфликта стал сам пострадавший.

К припаркованному возле отделения «Новой почты» автомобилю подошел ее сотрудник  и в предельно грубой форме потребовал перепарковаться.  После отказа водителя автомобиля …просто выволок его из машины и стал бить. А после того, как водитель смог закрыться в кабине, начал рваться в автомобиль. И только после этого водитель автомобиля выстрелил «из предмета, похожего на пистолет».

В результате в больницу попали оба участника конфликта, сотрудник «новой почты»- с ранениями ноги и груди, а сам стрелок-с переломом челюсти.

Что же касается оружия, то им, по данным ГУНП оказался переделанный в травмат  газовый пистолет.

Поэтому по факту содеянного открыто производство сразу по трем статьям- против сотрудника «Новой почты»- за нанесение легких телесных повреждений, а против стрелка –за хулиганство и самовольную переделку оружия.

По информации ГУНП, в настоящее время принимаются меры для того, что бы никто из участников конфликта не скрылся из больницы.



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