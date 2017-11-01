Конкурсов на назначение губернаторов и глав райадминистраций больше не будет

Такое решение приняла накануне Верховная Рада.

По информации телеканала «Интер», инициатором соответствующего изменения Закона о госслужбе стал «Блок Петра Порошенко».

По заявлениям его представителей, «…конкурсы на замещение этих важнейших должностей растягиваются на неопределенное время и в результате у нас более пятидесяти должностей остаются вакантными!»

Такая инициатива вывала острую критику. Причем не столько у оппозиции, сколько у партнеров по коалиции –«Народного Фронта». По мнению которых, в этом случае полномочия Президента необоснованно возрастут.

Однако после жарких дебатов инициатива пропрезидентского блока в сессионном зале была «продавлена».

Таим образом, вся исполнительная власть на местах оказывается замкнутой лично на Президенте. И практически выходит из подотчетности не только перед Парламентом, но и перед Правительством. Которое теперь в определении соответствия занимаемой долженности этих руководящих чиновников обладают правом только совещательного голоса.