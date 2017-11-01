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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Руководитель украинского института национальной памяти стал невыездным?

Категория: Новости


Руководитель украинского института национальной памяти стал невыездным?

Директору украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу.

Об этом со ссылкой на польские источники сообщает ИА «Европейская правда».

При этом, как выяснилось, Польша не намерена обнародовать списки всех украинских граждан, которым запрещен въезд на польскую территорию. Поэтому те,кого коснулось запрещение, узнают об этом только при попытке пересечь польскую границу.

Характерно, что сам Владимир Вятрович традиционно увидел в этом решении польского руководства пресловутый «российский след».

В интервью «Европейской правде» сон заявил, что в этой ситуации «…больше всего беспокоит синхронность действий Польши и России!»



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