Трамвай сошел с рельсов

Трамвай, следовавший по маршруту №7, сошел с рельсов утром в пятницу, 10 ноября.

Инцидент произошел около 8:00 на участке между заводом "Продмаш" и "Сортировочной".

В результате весь горэлектротранспорт был заблокирован в районе Лузановки. Там наблюдался затор из нескольких трамваев.

Напомним, что данный вагон трамвая с бортовым номером 3303 уже не раз попадал в аналогичную ситуацию. В частности, в начале мая 2015 года этот же вагон на Пересыпи сошел с рельсов и врезался в дерево. Тогда была повреждена кабина трамвая и выбито лобовое стекло.