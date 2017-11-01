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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Трамвай сошел с рельсов

Категория: Новости

Трамвай сошел с рельсов

Трамвай, следовавший по маршруту №7, сошел с рельсов утром в пятницу, 10 ноября.

Инцидент произошел около 8:00 на участке между заводом "Продмаш" и "Сортировочной".

В результате весь горэлектротранспорт был заблокирован в районе Лузановки. Там наблюдался затор из нескольких трамваев.

Напомним, что данный вагон трамвая с бортовым номером 3303 уже не раз попадал в аналогичную ситуацию. В частности, в начале мая 2015 года этот же вагон на Пересыпи сошел с рельсов и врезался в дерево. Тогда была повреждена кабина трамвая и выбито лобовое стекло. 



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