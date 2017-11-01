Мужчина обокрал 70-летнюю пенсионерку

К сотрудникам Подольского отдела полиции обратилась 70-летняя женщина, которая рассказала, что во время ее отсутствия из дома похитили кошелек со сбережениями. Так, сумма нанесенного ей ущерба составила 2 000 гривен.

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Полицейские выяснили, что накануне к ней приходил мужчина выполнять работу по хозяйству. Ему было известно место, где пенсионерка прятала ключи от жилища. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

«Мужчина сразу добровольно выдал полицейским деньги, украденные им из дома пенсионерки, и рассказал детали совершения преступления. Дом он открыл ключами, забрал кошелек, не нарушая порядок в комнатах, надеясь, что женщина не сразу обнаружит пропажу денег, а потом положил ключи на место. Раньше мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления», - заявил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.



