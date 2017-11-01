В Одессе предстанут перед судом организаторы двух нарколабораторий

В Одессе предстанут перед судом организаторы двух лабораторий по производству психотропов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сотрудники прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов преступной группировки, причастных к незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Досудебное расследование проводили следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

В ходе расследования установлено, что в 2014 году в Одессе дельцы организовали незаконное производство психотропных веществ — амфетамина и метамфетамина. Препараты реализовали на территории Украины через сеть Интернет.

Преступную группу организовал 22-летний одессит, он подобрал для совершения преступления двух сообщников. При этом сам занимался изучением информации по производству психотропов, их изготовлением, поиском клиентов. Двое других помогали ему производить и реализовывать психотропные вещества.

Для нарколаборатории правонарушители сначала обустроили квартиру, арендованную в Овидиопольском районе Одесской области. А несколько позже они сняли под другую лабораторию помещение в Малиновском районе.

В ходе следственных действий сотрудники прокуратуры и сотрудники Управления Службы безопасности в области обнаружили и изъяли более 3 кг амфетамина и более 200 г метамфетамина. По ходатайству прокуратуры Одесской области трем лицам судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.