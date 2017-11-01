 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Телефонный террорист парализовал работу одесского аэропорта

Категория: Новости


Телефонный террорист парализовал работу одесского аэропорта

Сегодня около полудня в дирекцию одесского аэропорта поступил телефонный сигнал о том, что один из автомобилей на стоянке заминирован.

Уже через десять минут на место прибыли сотрудники полиции, кинологи и спасатели, провели эвакуацию посетителей и сотрудников аэропорта и проверили не только стоянку, но и всю территорию.

Никакого взрывного устройства найдено не было. Однако работа аэропорта была парализована более, чем на час.

Отметим, что особенностью данной ситуации стало то, что, помимо Одессы практически одновременно сигналы о минировании поступили в адрес еще восьми аэропортов крупных городов Украины.

Все сигналы оказались ложными.

В настоящее время полиция принимает меры дял поиска «телефонных террористов».

 

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 