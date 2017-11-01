Телефонный террорист парализовал работу одесского аэропорта

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Сегодня около полудня в дирекцию одесского аэропорта поступил телефонный сигнал о том, что один из автомобилей на стоянке заминирован.
Уже через десять минут на место прибыли сотрудники полиции, кинологи и спасатели, провели эвакуацию посетителей и сотрудников аэропорта и проверили не только стоянку, но и всю территорию.
Никакого взрывного устройства найдено не было. Однако работа аэропорта была парализована более, чем на час.
Отметим, что особенностью данной ситуации стало то, что, помимо Одессы практически одновременно сигналы о минировании поступили в адрес еще восьми аэропортов крупных городов Украины.
Все сигналы оказались ложными.
В настоящее время полиция принимает меры дял поиска «телефонных террористов».