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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На Фонтане иномарка столкнулась с …бетономешалкой

Категория: Новости


Происшествие произошло утром на 5-й станции Большого Фонтана. Там автомобиль «Тойота» столкнулась с бетономешалкой «Камаз».

В результате пострадавших не было, однако движение трамваев было парализовано более, чем на час.

А в центре города – на улице Торговой автомобиль сбил девушку. Прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Проводится расследование. Подробностей полиция пока не разглашает.

Еще одно ДТП произошло утром на Николаевской дороге. В районе завода «Промсвязь» с рельсов сошел трамвай маршрута №7. Никто из пассажиров не пострадал, однако движение трамваев оказалось заблокировано.



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