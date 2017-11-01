Как рассказал руководитель федерации, заслуженный тренер Украины Александр Васютин, нормальный тренировочный процесс без похищенной амуниции и оборудования невозможен.

В ночь на 6 ноября неизвестные ограбили помещение областной федерации фехтования, что на Новосельского. Взломав дверь в тренерскую, воры вынесли спортивный инвентарь на 100 с лишним тысяч гривен.

«Они вынесли компьютер, маски, специальные куртки, электроаппараты, которые фиксируют попадание, специальные подводящие катушки. Без этого всего нормальный тренировочный процесс невозможен, — говорит тренер. — Самое обидное, что все это, кроме нас, никому не надо, даже продать его не смогут».

Тренеры и родители спортсменов просят неравнодушных одесситов сообщать в том случае, если неизвестные будут предлагать купить фехтовальное обмундирование или спортивный инвентарь.

Одесская областная федерация фехтования существует уже 11 лет. Выживает только благодаря помощи со стороны родителей юных «мушкетеров». Здесь тренировались и тренируются талантливые спортсмены, участники национальных первенств, международных соревнований, в том числе участники паралимпийской сборной страны.