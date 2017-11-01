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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

На Днестровском лимане приостановлен промышленный вылов тарани

Категория: Новости

До конца текущего года на Днестровском лимане приостановлен промышленный вылов тарани. Соответствующий приказ подписал начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области Сергей Юрчук.

Вылов тарани (плотвы) в низовьях Днестра с озерами и Днестровском лимане официально приостановлен в целях недопущения превышения прогноза допустимого вылова. По состоянию на текущий период уровень вылова этой рыбы составил 44,2 тонны - 98% от прогноза допустимого улова в нынешнем году.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан не пренебрегать запретом. В случае выявления нарушений просьба обращаться по телефонам всеукраинской бесплатной «горячей» линии: 0-800-50-52-50

или на «горячую» линию Одесского рыбоохранного патруля: 098-798-47-93.



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