До конца текущего года на Днестровском лимане приостановлен промышленный вылов тарани. Соответствующий приказ подписал начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области Сергей Юрчук.

Вылов тарани (плотвы) в низовьях Днестра с озерами и Днестровском лимане официально приостановлен в целях недопущения превышения прогноза допустимого вылова. По состоянию на текущий период уровень вылова этой рыбы составил 44,2 тонны - 98% от прогноза допустимого улова в нынешнем году.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан не пренебрегать запретом. В случае выявления нарушений просьба обращаться по телефонам всеукраинской бесплатной «горячей» линии: 0-800-50-52-50

или на «горячую» линию Одесского рыбоохранного патруля: 098-798-47-93.