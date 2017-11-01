В Одесской области таможенники изъяли более 258 бутылок итальянского вина. Ящики с хмельным напитком житель Украины получил в одном из почтовых отделений. Об этом сообщил руководитель Одесской таможни Александр Власов. 43 ящики вина DONNA FRANCESCA, произведенного в Италии, конфисковала мобильная оперативная группа. В ее состав входили работники Одесской таможни и управления СБУ в Одесской области. По словам Александра Власова, в ящиках находились 258 бутылок вина. Все они были без марок акцизного налога Украины. Хозяева товара также не смогли представить товаросопроводительные документы.

«Ориентировочная рыночная стоимость составляет более 18 тыс. грн., а «похмельный эффект» — протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 484 ТКУ, предусматривающий конфискацию товара и наложении штрафа в размере 100 процентов его стоимости», — отметил руководитель таможни Власов.