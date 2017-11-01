Атака на символы и альтернативность политики

Утром 7 ноября на линию «102» поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, что Вечный огонь в Киеве залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Его причины до сих пор неизвестны.

Трудно со всей уверенностью утверждать, какими именно мотивами руководствовались непосредственные исполнители этого преступления, да это и не имеет значения, важнее понять общую картину происходящего. А картина такова: идет полномасштабная, продолжающаяся уже четвертый год, атака на сакральные символы нашего народа. Переписывается история, придумываются ложные герои, создаются институты национального беспамятства, выпускаются на эфиры предатели разных лет и разного пошиба, чего только стоит тезис Резуна (Суворова) «мы не победили фашизм, а закидали его трупами». Цель одна: народ-победитель сделать народом-прислугой, робко толкущимся в европейской прихожей.

Есть ли шанс для возрождения страны, шанс для внутреннего самоочищения? Сохранился ли у нашего общества иммунитет против медленного загнивания и самоликвидации?

Таким инструментом общественного самоочищения может выступать только политика в рамках демократических институтов. Основная цель демократии – справедливость, если вопрос о справедливости не ставится, значит нет демократии, какими бы внешними атрибутами все не обставлялось.

Политика — искусство возможности опрокинуть любую силу. Разумеется, тому, у кого больше сил и больше опыта, проще опрокинуть вас. Но узнать исход игры, не вступая в нее, нельзя. Вот именно поэтому в нашей стране нет альтернативной политики. А есть бесчеловечное шоу унижения одних и одурманивания других. Метод деполитизации применяемый властью — погружение в миф, где все загнаны в иллюзорную реальность пропагандистского дискурса и навязанных фобий.

Это приводит к поражению мозга, он больше не способен на действия, он теряет способность распознавать актуальность действий текущего момента. Подпавший под магию агитпропа, окончательно теряет ориентацию и не может войти в поток возможных действий. Он более не настроен на изменение будущего. Он рассматривает время как статичный феномен. Он невольник, инсайдерских утечек с Банковой. Он становится рабом источника информации, на правильность которой никто не сделает ставку.

Мы нуждаемся в возвращении альтернативности в политический процесс, и та уже исподволь сама возвращается. В Facebook киевляне разместили фотографию восстановленного Вечного огня в Киеве. Залитый ранее цементом, Вечный огонь горит. Дежурят две бабушки с портретом Жукова. Противостояние символов продолжается.