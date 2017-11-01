Европейские эксперты изучили психические расстройства украинцев

Проблемы с психическим здоровьем в Украине тесно связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности – международные эксперты. Эксперты Всемирного Банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Международного медицинского корпуса предоставили результаты исследования проблематики психического здоровья в Украине. Изучались на примере Львовской, Полтавской и Запорожской областей случаи самых распространенных расстройств: депрессия, тревожные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Согласно данным этого исследования, опубликованным на сайте МОЗ Украины, проблемы с психическим здоровьем занимают второе место среди причин инвалидности в Украине. Международные эксперты пришли к неутешительному выводу: проблемы с психическим здоровьем в Украине тесно связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности, которое усиливается в связи с последствиями военного конфликта на востоке страны.

В зоне особого риска по расстройствам психики – украинцы пожилого возраста, люди с низким уровнем образованности и жители востока Украины. Среди лиц старшего возраста депрессия чаще всего появляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями. В Украине очень остро стоит проблема расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Чаще всего причиной смерти, связанной с психическими расстройствами и употреблением алкоголя, является суицид. Украина сегодня входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицида. По оценкам Международного медицинского корпуса, около 75% украинцев сейчас не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. В Украине есть большое количество психиатров, зато не хватает психологов, психотерапевтов и социальных работников.