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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В нынешнем году одесская железная дорога «перебила» прошлогодние показатели

Категория: Новости


В нынешнем году одесская железная дорога «перебила» прошлогодние показатели

С начала года одесская железная дорога перевезла 122,6 тысяч тонн грузов.

Это на 7% превышает показатели прошлого года. При этом, по информации пресс-службы ведомства, превышение отсечено по всем направлениям. Так по внутренним перевозкам рост составил 10%, по экспортным -5%, по транзитным - 7% и по импортным - 20%.

При этом основой роста стали перевозки зерна и продуктов помола, стройматериалов, химических и минеральных удобрений, а также лома черных металлов.

Что же касается перевалки грузов в портах, то здесь рост показателей составил 16%.



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