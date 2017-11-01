В нынешнем году одесская железная дорога «перебила» прошлогодние показатели

С начала года одесская железная дорога перевезла 122,6 тысяч тонн грузов.

Это на 7% превышает показатели прошлого года. При этом, по информации пресс-службы ведомства, превышение отсечено по всем направлениям. Так по внутренним перевозкам рост составил 10%, по экспортным -5%, по транзитным - 7% и по импортным - 20%.

При этом основой роста стали перевозки зерна и продуктов помола, стройматериалов, химических и минеральных удобрений, а также лома черных металлов.

Что же касается перевалки грузов в портах, то здесь рост показателей составил 16%.